ANCE – Ministero Interno | siglato protocollo su legalità

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – “Rafforzare la prevenzione contro il rischio di infiltrazioni criminali lungo tutta la filiera delle costruzioni” e “dare supporto alle imprese e all’economia sana del Paese”: questo l’obiettivo delfirmato dalla ministra dell’, Luciana Lamorgese e dal presidente dell’, Gabriele Buia. Il, si legge in una nota, “che attraverso il proprio sistema territorialesi impegna a diffondere e far adottare in modo capillare, prevede un più stretto raccordo con le prefetture per promuovere presso le imprese la cultura dellae potenziare il ...