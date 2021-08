Amici | Anna Pettinelli replica ai rumors che la vedono fuori dal talent show | “Non credete a tutto…” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 6 agosto 2021) Una volta trapelate le indiscrezioni inerenti i cambiamenti che saranno apportati ad, specie per quanto riguarda i giudici,ha deciso di rompere il silenzio. In queste ore si era ipotizzato un possibile cambio di rotta da parte di Maria De Filippi per quanto riguarda la conduttrice radiofonica. Stando a quanto emerso, la L'articolo proviene da KontroKultura.