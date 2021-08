Altra medaglia d’oro per l’Italia! Dopo il karate arriva anche la staffetta 4×100 (Di venerdì 6 agosto 2021) È un’Olimpiade indimenticabile per l’Italia dell’atletica. A Tokyo gli azzurri aggiungono un’Altra medaglia d’oro a una spedizione già straordinaria, vincendo la staffetta 4×100. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu si prende il successo con uno strepitoso 37”50, davanti alla Gran Bretagna e al Canada. Per l’atletica italiana è il quinto oro. Per l’Italia il successo nella 4×100 porta in dotazione la quinta medaglia d’oro nell’atletica, in una spedizione senza precedenti. Soprattutto, gli azzurri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) È un’Olimpiade indimenticabile per l’Italia dell’atletica. A Tokyo gli azzurri aggiungono un’a una spedizione già straordinaria, vincendo la. Il quartetto composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu si prende il successo con uno strepitoso 37”50, davanti alla Gran Bretagna e al Canada. Per l’atletica italiana è il quinto oro. Per l’Italia il successo nellaporta in dotazione la quintanell’atletica, in una spedizione senza precedenti. Soprattutto, gli azzurri ...

