‘Alternativa per San Martino’ presenta il proprio simbolo (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUfficializzato il simbolo di “Alternativa per San Martino”. La compagine guidata da Aniello Troiano e che sfiderà l’attuale sindaco Pasquale Pisano si è riunita per approvare l’immagine che rappresenterà tutto il gruppo. Nel logo si scorge la casa municipale sammartinese con una fascia tricolore – per richiamare i valori costituzionali, democratici e di uguaglianza – che accarezza l’orologio posto in cima alla struttura. In basso la scritta “Troiano sindaco” e in cima il nome della futura lista: “Alternativa per San Martino”. I colori scelti sono l’arancione, il verde e il rosso. Ma non si è parlato solo di questo in riunione. Infatti, il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUfficializzato ildi “Alternativa per San Martino”. La compagine guidata da Aniello Troiano e che sfiderà l’attuale sindaco Pasquale Pisano si è riunita per approvare l’immagine che rappresenterà tutto il gruppo. Nel logo si scorge la casa municipale sammartinese con una fascia tricolore – per richiamare i valori costituzionali, democratici e di uguaglianza – che accarezza l’orologio posto in cima alla struttura. In basso la scritta “Troiano sindaco” e in cima il nome della futura lista: “Alternativa per San Martino”. I colori scelti sono l’arancione, il verde e il rosso. Ma non si è parlato solo di questo in riunione. Infatti, il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - TheRealSeeQer : RT @Gitro77: Per le Comunali di Roma @italiasovrana avrà l'appoggio sia del gruppo romano di Vox che di Italexit. Ci stanno aiutando anche… - andrea2glass : RT @Gitro77: Per le Comunali di Roma @italiasovrana avrà l'appoggio sia del gruppo romano di Vox che di Italexit. Ci stanno aiutando anche… - AnyVitale : RT @AzzurraBarbuto: -Il vaccino non è obbligatorio -Se non faccio il vaccino facoltativo il governo mi impedisce di sedere al bar o andare… - battleforeurope : RT @Gitro77: Per le Comunali di Roma @italiasovrana avrà l'appoggio sia del gruppo romano di Vox che di Italexit. Ci stanno aiutando anche… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Alternativa per Vaccino obbligatorio a studenti e docenti, i presidi: «L'alternativa è la... ilmattino.it