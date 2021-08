"Alluminio nel vaccino". Rifiuta il siero, morte atroce a 56 anni (senza malattie pregresse). E la famiglia... (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo lui, no-vax convinto, il vaccino conterrebbe grandi quantità di Alluminio. E per questo lo Rifiutava e combatteva in tutti i modi. Ma ora, David Parker, 56 anni, è morto. Si è spento al Darlington Memorial Hospital nella contea di Durham (Gran Bretagna) nonostante non avesse condizioni di salute pregresse. Ucciso dal coronavirus dopo aver deriso e insultato per mesi le persone che al contrario avevano ricevuto il vaccino che lui definiva "sperimentale, perché è una cospirazione delle big pharma". Dopo il suo decesso, la sua famiglia sta facendo campagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo lui, no-vax convinto, ilconterrebbe grandi quantità di. E per questo lova e combatteva in tutti i modi. Ma ora, David Parker, 56, è morto. Si è spento al Darlington Memorial Hospital nella contea di Durham (Gran Bretagna) nonostante non avesse condizioni di salute. Ucciso dal coronavirus dopo aver deriso e insultato per mesi le persone che al contrario avevano ricevuto ilche lui definiva "sperimentale, perché è una cospirazione delle big pharma". Dopo il suo decesso, la suasta facendo campagna ...

