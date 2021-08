Alle Olimpiadi Viviana Bottaro conquista la prima medaglia italiana nella storia del karate (Di venerdì 6 agosto 2021) La karate azzurra Viviana Bottaro ha conquistato la prima medaglia italiana nel karate al suo debutto Alle Olimpiadi. La sua impresa vale il bronzo olimpico nella disciplina del kata femminile. L’impresa della karateka azzurra Viviana Bottaro ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria kata femminile del karate Alle Olimpiadi di Tokyo. nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Laazzurrahato lanelal suo debutto. La sua impresa vale il bronzo olimpicodisciplina del kata femminile. L’impresa dellaka azzurraha vinto ladi bronzocategoria kata femminile deldi Tokyo....

