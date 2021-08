Alfa Romeo Tonale - Nuovi collaudi per la Suv del Biscione

(Di venerdì 6 agosto 2021) Un'come non l'avevamo mai vista, in veste definitiva. Queste foto spia mostrano uno dei prototipi della Suv con quella che dovrebbe essere la scocca del modello di serie: molti dettagli, infatti, sembrano confermare quanto vi avevamo già mostrato nella nostra anteprima esclusiva. Insomma, idella nuova ibrida plug-in procedono senza sosta e il debutto si avvicina. Per poterla toccare con mano nelle concessionarie bisognerà attendere fino alla prossima estate - fino al 4 giugno, per essere precisi - ma le camuffature verranno tolte molto prima: le prime foto ufficiali si potrebbero già vedere ...

Advertising

DiaboloKesta : RT @NetoDemetriou: Bruno Giacomelli e Vittorio Brambilla, Alfa Romeo, 1979. #F1 #alfaromeo111 - _SydneyCarton_ : @imslavic_ alfa romeo giulia - 34sad_com : VIDEO: 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm vs 1971 Giulia GTAm - Tamotsu_4WLC : RT @aisw_2045snhn: Alfa Romeo Giulia Sprint GTA #4wlc - you8suke6gh : RT @aisw_2045snhn: Alfa Romeo Giulia Sprint GTA #4wlc -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

Seconda formazione schierata in pista, dalla Nebrosport, sarà quella composta da Salvatore Scibilia in coppia con Maurizio Agostino su147 JTD di classe RSD 2.0. Nella gara casalinga, sarà ...Seconda formazione schierata in pista, dalla Nebrosport, sarà quella composta da Salvatore Scibilia in coppia con Maurizio Agostino su147 JTD di classe RSD 2.0. Nella gara casalinga, sarà ...Perde il controllo della moto e scivola sull’asfalto: così un giovane motociclista finisce in ospedale. Ancora un incidente in prossimità di via Domenico Millelire, uno dei punti più critici del quart ...Risultato: una GTA ancora più furiosa della sorella, spinta dal potentissimo 2.9 V6 Bi-Turbo in alluminio capace di sprigionare a terra 540 Cv, 30 in più rispetto alla Giulia Quadrifoglio Sì, lei, la ...