Agenzia delle Entrate: rinvio versamenti imprese al 15 settembre, definito il calendario pagamenti (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – rinvio al 15 settembre per i versamenti delle imprese (Irap e Iva). Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate che definisce anche il nuovo calendario dei pagamenti. Si tratta dei versamenti che si sarebbero dovuti fare tra il 30 giugno fino al 31 agosto. Sulle nuove rate saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo. Chi rientra nella proroga. L’articolo 9-ter del Dl n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), inserito dalla legge di conversione n. 106/2021, ha introdotto per diverse categorie di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –al 15per i(Irap e Iva). Lo ha confermato l’che definisce anche il nuovodei. Si tratta deiche si sarebbero dovuti fare tra il 30 giugno fino al 31 agosto. Sulle nuove rate saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo. Chi rientra nella proroga. L’articolo 9-ter del Dl n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), inserito dalla legge di conversione n. 106/2021, ha introdotto per diverse categorie di ...

