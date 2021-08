Afghanistan | talebani conquistano primo capoluogo e proseguno avanzata

(Di venerdì 6 agosto 2021) Espugnata Zaranj, che si trova a meno di 800 km dalla capitale Kabul, ora puntano ai centri più strategici del paese come Hert e Kandahar

Espugnata Zaranj, che si trova a meno di 800 km dalla capitale Kabul, ora puntano ai centri più strategici del paese come Hert e Kandahar... l'agenzia di intelligence dell'. I prigionieri stanno uscendo dalla prigione della città., indisturbati... Ciò pone iin controllo di un'importante rotta commerciale verso l'Iran ...I talebani hanno catturato la città di Zaranj nella provincia di Nimroz in Afghanistan, rendendola la prima capitale provinciale che il movimento ha ...I talebani hanno conquistano la prima capitale di una provincia, da quando hanno ripreso la loro offensiva in Afghanistan. Si tratta di Zaranj, importante centro commerciale nella provincia di Nimroz, ...