Accusa Apple di sessismo | l’azienda la mette in congedo forzato

Advertising

Amorne_1979 : 'Una manager accusa Apple di sessismo sul lavoro' di Mauro Notarianni - - macitynet : Una manager accusa Apple di sessismo sul lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Accusa Apple

Mashable Italia

La manager si è lamentata della situazione nel canale Slack interno di: le sarebbe stato chiesto di non usare più il gruppo in questione per parlare di queste problematiche, scrive 9to5Mac, ...Daily, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ... 'Lascio giudicare a tutti che credibilità possa avere una pubblicasostenuta da chi era presente nelle ...Una senior manager Apple afferma di essere stata messa in congedo dopo sue lamentele su Twitter per presunti episodi di sessismo sul lavoro ...Google ed Apple sembrerebbero aver preso largamente le distanze dall'applicazione Unjected, i due colossi infatti hanno provveduto alla rimozione dell'app dai rispettivi stores per numerose motivazion ...