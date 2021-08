A Milano, vaccino per i senzatetto: nessuno quest’inverno deve ammalarsi (Di venerdì 6 agosto 2021) LEGGI ANCHE Corsa al vaccino, i giovani in testa. E le Regioni chiedono più dosi Si comincerà da subito con due giorni di sperimentazione. Verranno utilizzati tre camper, in piazza San Babila e nelle stazioni Centrale e Garibaldi, e 19 unità mobili che fanno capo al centro Sammartini. Si utilizzerà il Johnson&Johnson per via della dose unica e quindi di più semplice somministrazione. L’iniziativa riprenderà poi dopo il 20 agosto. Medici e infermieri raccoglieranno il consenso informato, distribuito in italiano, inglese, francese, arabo e rumeno per poi consegnare il certificato della vaccinazione avvenuta. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) LEGGI ANCHE Corsa al vaccino, i giovani in testa. E le Regioni chiedono più dosi Si comincerà da subito con due giorni di sperimentazione. Verranno utilizzati tre camper, in piazza San Babila e nelle stazioni Centrale e Garibaldi, e 19 unità mobili che fanno capo al centro Sammartini. Si utilizzerà il Johnson&Johnson per via della dose unica e quindi di più semplice somministrazione. L’iniziativa riprenderà poi dopo il 20 agosto. Medici e infermieri raccoglieranno il consenso informato, distribuito in italiano, inglese, francese, arabo e rumeno per poi consegnare il certificato della vaccinazione avvenuta.

