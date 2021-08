6 agosto 1945 | Gli Stati Uniti lanciano la prima bomba atomica su Hiroshima

(Di venerdì 6 agosto 2021) Era il 61946 quando avvenne una delle catastrofi più grandi dell’intero Novecento: l‘America decise di lanciare lasu. L’esplosione dellauccise, sul momento, 80mila persone, ma i numeri dei morti era destinato a salire. Gli incredibili danni provocati dall’ordigno non fermarono gli: 3 giorni dopo lanciarono un’altrasu Nagasaki. Ora il Giappone era pronto alla resa, la Seconda guerra mondiale poteva concludersi. Lasu ...

...(Presidente MIR) Anche quest'anno il 6 e il 9ricordiamo le più devastanti esplosioni della storia, quelle che hanno portato distruzione e morte alle due città di Hiroshima e Nagasaki nel"Per mantenere vivo il ricordo di quello che è successo nelle due date del 6 e del 9, per liberare i popoli e l'umanità dal pericolo delle armi nucleari, in memoria di un passato ...Il 6 e il 9 agosto del 1945 due bombe atomiche distruggevano le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Dopo più di 75 anni, dopo accordi sulla “non proliferazione” (1968) e la “messa al bando total ...Il programma Ulisse: il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, analizza uno dei fatti storici più controversi della Seconda Guerra Mondiale: come si arrivò alla decisione di sganciare la ...