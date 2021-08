?Esclusiva | Simy | la Salernitana sale a 6 milioni bonus compresi In Serie A…

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 6 agosto 2021)ha detto no alle soluzioni all’estero, non ha voglia di lasciare l’Italia e potrebbe essere una decisione definitiva. Come anticipato stamattina, laè in pressing totale, con iarriva a 6darà una risposta definitiva lunedì, ma restare in Italia lo intriga non poco. Oggi laè in vantaggio, non escludendo comunque sorprese. Ma inA soltanto l’Udinese – che aveva sondato – potrebbe tornare in azione. Foto: Instagrampersonale L'articolo proviene da Alfredo ...