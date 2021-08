Zuppa di Porro del 5 agosto 2021

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 5 agosto 2021)di. Oggi si capisce bene quanto sarà obbligatorio il green pass. Deaglio con la solita cosa che la libertà non è libero arbitrio, ma sbalgia alla terza riga la citazione su Adam Smith. Evvabbè, che citi a fare? Padellaro dice che Agamben aspira ad una foto su Dagospia, per questo fa il fenomeno. E Cerasa accusa tutti i sindaci di cdx. Inrervista favoloso di Ricolfi a Bracalini, ma nascosta la sua posizione sul vaccino, che non può essere obbligatorio, perchè non approvato, dice il Prof. Mo’ diamogli del no vax anche a lui. Mps, Unicredit (ops il corsera sbagli in prima il nome del ministro dell’econmia chiamandolo Daniele Bruno invece che ...