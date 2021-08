Zingaretti, ripartito sito prenotazione vaccini (Di giovedì 5 agosto 2021) ... è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale che si potrà raggiungere dal sito www.prenotavaccino - covid.regione.lazio.it In giornata ripartirà anche l'anagrafe vaccinale". ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) ... è operativo da questo pomeriggio il sistema divaccinale che si potrà raggiungere dalwww.prenotavaccino - covid.regione.lazio.it In giornata ripartirà anche l'anagrafe vaccinale". ...

Advertising

zazoomblog : Zingaretti ripartito sito prenotazione vaccini - #Zingaretti #ripartito #prenotazione - Cloclo72530307 : RT @Agenzia_Ansa: Il sistema di prenotazione vaccinale della Regione Lazio è di nuovo attivo. A comunicarlo il governatore Zingaretti in un… - veliamari : RT @Agenzia_Ansa: Il sistema di prenotazione vaccinale della Regione Lazio è di nuovo attivo. A comunicarlo il governatore Zingaretti in un… - LaNotifica : Attacco hacker, Zingaretti “Ripartito il sito di prenotazione vaccinale” - RadioSoap2 : RT @Agenzia_Ansa: Il sistema di prenotazione vaccinale della Regione Lazio è di nuovo attivo. A comunicarlo il governatore Zingaretti in un… -