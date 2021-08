Zingaretti annuncia: 'Ripartito il sito di prenotazione dei vaccini del Lazio' (Di giovedì 5 agosto 2021) ... è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale che si potrà raggiungere dal sito www.prenotavaccino - covid.regione.Lazio.it. In giornata ripartirà anche l'anagrafe vaccinale". Leggi su globalist (Di giovedì 5 agosto 2021) ... è operativo da questo pomeriggio il sistema divaccinale che si potrà raggiungere dalwww.prenotavaccino - covid.regione..it. In giornata ripartirà anche l'anagrafe vaccinale".

ontoxy : RT @globalistIT: Ecco cosa fare per prenotare #lazio #vaccini #prenotazione - globalistIT : Ecco cosa fare per prenotare #lazio #vaccini #prenotazione - volalibera1 : RT @FrancoScarsell2: ++ATTACCO HACKER++ Il presidente della Regione Lazio Zingaretti annuncia: Ripartito sito per la prenotazione vaccinale… - FrancoScarsell2 : ++ATTACCO HACKER++ Il presidente della Regione Lazio Zingaretti annuncia: Ripartito sito per la prenotazione vaccin… - Mic_a_e_la : RT @BarillariDav: Zingaretti annuncia che il 70% del Lazio è immunizzato. E' UNA GRANDISSIMA BALLA, che nulla ha di scientifico, e vi sfid… -