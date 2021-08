Y: The Last Man, il trailer della serie tratta dai fumetti (Di giovedì 5 agosto 2021) FX ha condiviso il primo trailer di Y: The Last Man, la serie post-apocalittica tratta dalla famosa storia a fumetti. La serie Y: The Last Man, prodotta per FX, debutterà il 13 settembre sugli schermi americani e il trailer regala le prime anticipazioni della storia dall'atmosfera post-apocalittica. Nel filmato si vede infatti cosa accade quando tutti gli esseri viventi di sesso maschile perdono la vita tranne uno e il giovane deve fare i conti con la strana situazione di una società profondamente trasformata. Il fumetto da cui è tratto lo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021) FX ha condiviso il primodi Y: TheMan, lapost-apocalitticadalla famosa storia a. LaY: TheMan, prodotta per FX, debutterà il 13 settembre sugli schermi americani e ilregala le prime anticipazionistoria dall'atmosfera post-apocalittica. Nel filmato si vede infatti cosa accade quando tutti gli esseri viventi di sesso maschile perdono la vita tranne uno e il giovane deve fare i conti con la strana situazione di una società profondamente trasformata. Il fumetto da cui è tratto lo ...

