Whirlpool Napoli, oggi vertice al Ministero. In 50 anni l'azienda ha ricevuto aiuti per oltre 100 mln € (Di giovedì 5 agosto 2021) Whirlpool nel corso degli anni ha ricevuto contributi statali e da parte degli enti, per una cifra complessiva che supera i 100 milioni di euro. E' quanto emerge dalla documentazione che elenca parte delle agevolazioni, che partono dal 1965 e arrivano al 2020. Un tema 'caldo', quello dell'ingente di aiuti ricevuta negli anni, soprattutto in vista del nuovo tavolo tecnico sulla sede di Napoli che si svolgerà oggi al Ministero dello Sviluppo economico (ore 16.30). Al tavolo saranno presenti, oltre al Mise, i sindacati e Invitalia.

