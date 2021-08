Whatsapp, come condividere foto e video che scompaiono dopo la prima visualizzazione (Di giovedì 5 agosto 2021) Whatsapp prosegue nel suo lavoro di costante aggiornamento dell’app di messaggistica per provare a rimanere sulla cresta dell’onda nonostante alcune difficoltà riscontrate negli ultimi mesi (leggi, il disastro con la gestione della nuova policy per la privacy che ha spinto milioni di utenti su Telegram). L’ultima novità sono le foto e i video che si cancellano in automatico dopo che sono stati aperti dal destinatario: dopo mesi di test, l’app ha introdotto la funzionalità “Visualizza una volta” per garantirti l’eliminazione automatica del contenuto nel momento in cui l’altra persona esce dalla chat. Nel ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 5 agosto 2021)prosegue nel suo lavoro di costante aggiornamento dell’app di messaggistica per provare a rimanere sulla cresta dell’onda nonostante alcune difficoltà riscontrate negli ultimi mesi (leggi, il disastro con la gestione della nuova policy per la privacy che ha spinto milioni di utenti su Telegram). L’ultima novità sono lee iche si cancellano in automaticoche sono stati aperti dal destinatario:mesi di test, l’app ha introdotto la funzionalità “Visualizza una volta” per garantirti l’eliminazione automatica del contenuto nel momento in cui l’altra persona esce dalla chat. Nel ...

