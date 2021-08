Vuelta Burgos 2021 | tappa e maglia per Romain Bardet Secondo Pozzovivo | segnali di crescita da Aru e Landa

Advertising

OA_Sport : Romain Bardet torna al successo alla Vuelta Burgos, vincendo in solitaria la terza tappa della Vuelta Burgos. Secon… - cyclingpronet : Domenico Pozzovivo - Intervista all'arrivo - Tappa 3 Vuelta a Burgos 2021 - CentotrentunoC : #VueltaBurgos ???? Buona prestazione di Fabio #Aru in una delle tappe più difficili della #VueltaABurgos: vince… - SpazioCiclismo : Colpo doppio di Romain Bardet alla #VueltaBurgos Battuti Domenico Pozzovivo e Mikel Landa - SpazioCiclismo : DIRETTA Vuelta a Burgos 2021 LIVE, Terza Tappa -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta Burgos

Niente da fare per i corridori italiani nella seconda tappa della: Alberto Dainese e Matteo Trentin si sono piazzati rispettivamente in seconda e terza posizione, preceduti sul traguardo di Briviesca solamente dal velocista colombiano Sebastiàn ...I fuggitivi si rialzano, ma cominciano alcuni scatti per prendere in contropiede il gruppo. Kevin Geniets (Groupama - FDJ), Mads Würtz Schmidt (Israel Start - Up Nation) e Marcus Burghardt (BORA - ...Romain Bardet si è aggiudicato oggi la terza tappa della Vuelta a Burgos 2021. Il portacolori del Team DSM ha fatto la differenza sulla salita verso Picon Blanco per poi incrementare il suo vantaggio ...Partenza col botto per la Vuelta a Burgos di ciclismo, tra sorprese finali, cadute e un buon Fabio Aru. La tappa inaugurale della corsa spagnola è stata vinta dal belga Edward Planckaert (Alpecin-Feni ...