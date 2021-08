Volley | Olimpiadi Tokyo | Francia-Russia sarà la finale per l’oro | eliminate Brasile e Argentina

(Di giovedì 5 agosto 2021)ladel torneo dimaschile alledi2021. I Galletti si sono imposti con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-22) nei confronti dell’, mentre l’Armata Rossa ha eliminato ilper 3-1 (18-25; 25-21; 26-24; 25-23). Per i transalpini si tratta del primo atto conclusivo a cinque cerchi della loro storia, mentre latrionfò nel 2012 (recuperando da 0-2 proprio contro i verdeoro) e perse nel 2000 contro la Jugoslavia. L’appuntamento è per sabato 7 agosto (ore ...

Nel torneo di pallavolo maschile delledi Tokyo 2020, la finale per la medaglia d'oro sarà tra Russia e Francia, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente Brasile (3 - 1) e Argentina (3 - 0). La finale per il primo posto ...La Francia annichilisce l'Argentina e vola in finale del torneo dimaschile alledi Tokyo 2020 . I transalpini passano in tre set col punteggio di 3 - 0 (25 - 22, 25 - 19, 25 - 22) e dopo un'ora e mezza di lotta ma senza praticamente mai ritrovarsi ...Francia-Russia sarà la Finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Galletti si sono imposti con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-22) nei confronti dell'Argentina, mentre l'Armat ...Le squadre italiane della pallavolo sono state eliminate nel giro di 24 ore l’una dall’altra, entrambe ai quarti di finale. Se per la maschile era difficile attendersi qualcosa di più, considerata la ...