Volkswagen ID 5 GTX | nuovi teaser del SUV Coupé elettricoHDblog it

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il marchio ha condiviso nuove immagini del suo SUVelettrico.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

quattroruote : Abbiamo guidato un prototipo della nuova #Volkswagen #ID5 #GTX: la sorella più sportiva della #ID4 ha 299 CV e una… - quattroruote : Due motori, trazione integrale e 299 CV: la nuova #Volkswagen #ID4 #GTX promette uno 0-100 km/h in linea con quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen GTX

Quattroruote

ha condiviso pochi giorni fa alcuni nuovi teaser della ID.5 e precisamente della ID.5. Si tratta della versione Coupé del suo SUV elettrico ID.4 . Sebbene l'auto nelle immagini ...Si dovrà attendere circa un anno per vedere sulle strade laID.5, insieme alle sorelle di gamma. Abbiamo potuto osservarne un prototipo da vicino, sia pure rivestito da una pellicola mimetica, provandolo brevemente. La meccanica è identica a ...Volkswagen ha condiviso pochi giorni fa alcuni nuovi teaser della ID.5 e precisamente della ID.5 GTX. Si tratta della versione Coupé del suo SUV elettrico ID.4. Sebbene l'auto nelle immagini presenti ...In principio era la tre, ora si è arrivati alla cinque. Quasi. Si dovrà attendere circa un anno per vedere sulle strade la Volkswagen ID.5 Gtx, insieme alle sorelle di gamma. Intanto abbiamo potuto ...