Viviana Bottaro è bronzo nel kata | prima volta del karate alle Olimpiadi e l’Italia va subito a medaglia

(Di giovedì 5 agosto 2021)batte la statunitense Sakura Kokumai e conquista ladinel: nel primo giorno del, che fa il suo esordiosalesul podio. L’azzurra ha chiuso al secondo posto il ranking round vinto dalla giapponese Shimizu. Nella finalina la genovese ha totalizzato 26.48 contro il 25.40 dell’avversaria (18.62 per la parte tecnica, 7.86 per quella atletica). Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ItaliaTeam_it : MEDAGLIA STORICAAAAAA! ?? Viviana Bottaro BRONZO nel kata, è il primo podio olimpico #ItaliaTeam nel karate!… - Coninews : ?? VIVIANA SEI NELLA STORIA ?? La prima medaglia olimpica del #karate tricolore ???? è di Viviana #Bottaro! Medaglia d… - ItaliaTeam_it : FINALE PER IL BRONZO PER VIVIANA! Nel kata Viviana Bottaro proverà a salire sul terzo gradino del podio a… - ala1995ginobiko : RT @ItaliaTeam_it: MEDAGLIA STORICAAAAAA! ?? Viviana Bottaro BRONZO nel kata, è il primo podio olimpico #ItaliaTeam nel karate! #StuporMun… - aleraimondii : RT @Eurosport_IT: VIVIANA BOTTARO NELLA LEGGENDA! ???????? All'esordio del karate alle Olimpiadi la nostra Azzurra sale sul terzo gradino del… -

conquista un bronzo olimpico a Tokyo 2020 che resterà nella storia. La sua categoria (Kata), infatti, è alla prima volta storica in un'Olimpiade e probabilmente, già da Parigi 2024 non ...... ricordiamo infatti che è in corso la gara dell'omnium per il ciclismo su pista con Elia Viviani e che nel karate, la nostralotterà per il bronzo per il kata femminile, a partire ...GENOVA - Prima storica medaglia ligure alle Olimpiadi di Tokyo. Al termine di una grande prestazione la genovese Viviana Bottaro conquista la medaglia di bronzo nel karate femminile. Con un 26.48 l’az ...Per Viviana Bottaro è medaglia di bronzo nel kata nella giornata di esordio del karate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La genovese ha superato nella finalina la statunitense Sakura Kokumai con il pu ...