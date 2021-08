Vite al limite, Paula Jones pesava 251 kg: adesso stenterete a riconoscerla, drastico cambiamento (Di giovedì 5 agosto 2021) Vite al limite, ricordate Paula Jones? pesava 251 kg, vederla adesso vi lascerà di stucco, cambiamento impressionante. Vite al limite è un reality show statunitense, trasmesso anche in Italia su Real time. Gli episodi concentrano l’attenzione su persone obese, il cui peso si aggira intorno ai 250-350 kg. Un percorso lungo e faticoso, le telecamere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 5 agosto 2021)al, ricordate251 kg, vederlavi lascerà di stucco,impressionante.alè un reality show statunitense, trasmesso anche in Italia su Real time. Gli episodi concentrano l’attenzione su persone obese, il cui peso si aggira intorno ai 250-350 kg. Un percorso lungo e faticoso, le telecamere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

