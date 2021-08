‘Vita in Egitto’ di Enrico Pea Racconto da dove è partita la rinascita della letteratura italiana

Leggi su 900letterario

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nel 1949, la Mondadori pubblica Vita in Egitto diPea. Nonostante da decenni manchi una ristampa, questo titolo ha un’importanza capitale non soltanto per il gran pezzo diche rappresenta, ma anche per l’incredibile testimonianza che contiene. In queste pagine, infatti, Pea fa un resoconto estremamente espressivo e concreto degli anni da lui vissuti in Egitto, per esattezza ad Alessandria, gran metropoli mediorientale. In questa opera lo scrittore seravezzino ci fa dono di pagine roventi; questo non solo in virtù dell’arido sole alessandrino, che tanto volentieri cuoce la carne degli uomini, ma anche per il turbinio di passioni ...