Visite ai parenti negli ospedali di Bergamo e San Giovanni Bianco: nuove regole da venerdì (Di giovedì 5 agosto 2021) Bergamo. Da venerdì 6 agosto sarà possibile tornare a far visita ai pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali di Bergamo e di San Giovanni Bianco, ma solo se in possesso della Certificazione verde (Green pass), come evidenziato dalle indicazioni di Regione Lombardia. L'ASST Papa Giovanni XXIII sta ultimando la definizione di un nuovo regolamento sugli accessi che verrà reso pubblico entro l'inizio della prossima settimana, non appena terminate le necessarie azioni organizzative interne, volte a garantire il rispetto delle regole e a tutelare la salute

