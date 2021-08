Vincitori concorso straordinario, sì ma… di cosa? Lettera (Di giovedì 5 agosto 2021) Inviata da Daniela Riccardi - E’ questa la domanda che si stanno ponendo i NUMEROSI Vincitori del concorso straordinario in tutta Italia che oltre alla beffa del contratto annuale – requisito valido per l’anno di espletamento del concorso che è slittato a causa della pandemia- oltre a dover subire lo smaltimento di graduatorie relative all’anno 2016 (non è uno scherzo è proprio vero!) e 2018, ora devono anche subire l’ulteriore schiaffo della “domandina” per il conferimento delle supplenze al 31/8 e al 30/6. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Inviata da Daniela Riccardi - E’ questa la domanda che si stanno ponendo i NUMEROSIdelin tutta Italia che oltre alla beffa del contratto annuale – requisito valido per l’anno di espletamento delche è slittato a causa della pandemia- oltre a dover subire lo smaltimento di graduatorie relative all’anno 2016 (non è uno scherzo è proprio vero!) e 2018, ora devono anche subire l’ulteriore schiaffo della “domandina” per il conferimento delle supplenze al 31/8 e al 30/6. L'articolo .

