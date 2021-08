Advertising

toro51071 : 'Villa da 3500 euro a notte': le vacanze da nababbi di Fedez e della Ferragni - CaffeFou : 'Villa da 3500 euro a notte': le vacanze da nababbi di Fedez e della Ferragni - censore_ : RT @censore_: RICORDATE: Esistono gli influencer perchè esistono i DEFICIENTER che hanno bisogno di essere 'influenzati'. E' grazie a loro… - Guzzi19958320 : RT @censore_: RICORDATE: Esistono gli influencer perchè esistono i DEFICIENTER che hanno bisogno di essere 'influenzati'. E' grazie a loro… - AleMacchiavelli : RT @censore_: RICORDATE: Esistono gli influencer perchè esistono i DEFICIENTER che hanno bisogno di essere 'influenzati'. E' grazie a loro… -

Dopo il Lago di Como e la Puglia, i Ferragnez sono volati in Sardegna e per il loro soggiorno hanno scelto, neanche a dirlo, una lussuosain Costa Smeralda. Cifra a notte? Circaeuro per ...I numeri delladei Ferragnez "Laè lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 ... che parte da una tariffa base dieuro a notte.Dopo la polemica sull'utilizzo del jet privato per volare in Sardegna, i Ferragnez si godono le vacanze in una lussuosa villa da migliaia di euro a notte. E spuntano le foto della residenza ...Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di trascorrere questa estate in Italia, vista anche la situazione legata al Covid. La coppia al momento si trova in ...