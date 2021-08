VIDEO Neymar criticato sui social | troppa pancia Lui si diverte così

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il giocatore brasiliano è stato accusato dai tifosi di essersi mostrato non troppo in forma durante le vacanze. Lui se ne frega e si gode un tuffo in piscina in compagnia dei nipotini

Advertising

young_grama : beh si dai se la giocano,alla fine uno ha mbappè neymar e di maria e l’altro prenderá duvan zapata che li vale tut… - diavolista : @lamelasulweb In 2 titoli visti su di lui, ho già letto neymar, lautaro e firmino. Boh, io visto qualche video mi s… - amiraazza3 : neymar questo giorno - salv12342 : i paragoni tra #KaioJorge e NEYMA mi fanno venire il voltastomaco. Vasta vedere qualche video del giocatore per cap… - lockon_cc07 : RT @UEFAcom_it: #AccaddeOggi: Neymar diventa un giocatore del Paris ?? Riuscirà a vincere la #UCL con il club parigino? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Neymar

Sky Sport

Le caratteristiche tecniche di Kaio Jorge () Attaccante rapido e molto tecnico, Kaio Jorge ha caratteristiche che lo hanno fatto paragonare a Pato e: a 19 anni, l'arrivo in un club come ...... sia il flirt conda cui però i due sono usciti certificandola solo come un''amicizia'. E ... proprio accanto ad Alexis, si sta godendo il mare e le vacanze con foto eda urlo che vi ...C'è spazio davvero per tutto nel Pass Battaglia di Fortnite. E l'annuncio del più nuovo crossover sta piacendo agli amanti degli anime.Neymar, in vacanza a Ibiza, si diverte e fa parlare di sè. C'è chi lo vorrebbe impegnato in una nuova liaison: gli indizi ci sarebbero tutti.