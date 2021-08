VIDEO Massimo Stano Campione Olimpico! Trionfo da outsider nella 20 km di marcia | magia a Sapporo

Advertising

LiaCapizzi : Nel telefonino non tengo mai le interviste. Tranne una. Massimo Stano post Mondiali 2019, da favorito fu squalifica… - Eurosport_IT : COSA-HAI-FATTO MASSIMO STANO?!?! ?????? Piangiamo anche oggi, ma va bene così ???? #Athletics | #Tokyo2020 | #Stano |… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - bluneuromante : RT @Eurosport_IT: COSA-HAI-FATTO MASSIMO STANO?!?! ?????? Piangiamo anche oggi, ma va bene così ???? #Athletics | #Tokyo2020 | #Stano | #Itali… - strider1982 : RT @LiaCapizzi: Nel telefonino non tengo mai le interviste. Tranne una. Massimo Stano post Mondiali 2019, da favorito fu squalificato. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Massimo

...tramite Dazn) e in diretta streamingsu Discovery+, che ha l'esclusiva per quanto riguarda lo streaming " che non sarà dunque disponibile su Rai Play. DIRETTA MARCIA 20kM MASCHILE/...Stano il protagonista dei titoli di copertina di giornata, che si impone nella corsa in 1 ... SPORTTOKYO Pellegrini eletta al Cio LA SCOSSA Terremoto durante le Olimpiadi: l'inviato ...Massimo Stano ha fatto saltare il banco a Sapporo e a sorpresa si è laureato Campione Olimpico nella 20 km di marcia. L'azzurro era partito da outsider e si sperava che potesse ottenere un buon piazza ...Prime Video mette a segno un colpo di mercato per la Champions League: è stata firmata la collaborazione con Sandro Piccinini ...