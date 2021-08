VIDEO Marcell Jacobs e la 4×100 in finale con il 4° tempo alle Olimpiadi! Show del campione olimpico (Di giovedì 5 agosto 2021) Marcell Jacobs ha trascinato la 4×100 dell’Italia alla finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il fresco campione olimpico dei 100 metri si è distinto anche durante la seconda frazione della staffetta e ha fatto la differenza dopo aver ricevuto il testimone dal debuttante Lorenzo Patta. Successivamente Eseosa Desalu si è distinto in curva e Filippo Tortu ha chiuso postivamente. Gli azzurri hanno timbrato il nuovo record italiano (37.95) chiudendo la propria batteria in terza posizione, in scia a Cina e Canada (37.92), e presentandosi all’atto conclusivo col quarto tempo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)ha trascinato ladell’Italia alladelle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il frescodei 100 metri si è distinto anche durante la seconda frazione della staffetta e ha fatto la differenza dopo aver ricevuto il testimone dal debuttante Lorenzo Patta. Successivamente Eseosa Desalu si è distinto in curva e Filippo Tortu ha chiuso postivamente. Gli azzurri hanno timbrato il nuovo record italiano (37.95) chiudendo la propria batteria in terza posizione, in scia a Cina e Canada (37.92), e presentandosi all’atto conclusivo col quarto...

