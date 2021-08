VIDEO Inter, Cassano: “Lukaku al Chelsea? A quelle cifre lo porto io a Londra!” (Di giovedì 5 agosto 2021) In diretta Twitch sulla Bobo Tv, Antonio Cassano parla del possibile addio all'Inter di Romelu Lukaku: il VIDEO Leggi su mediagol (Di giovedì 5 agosto 2021) In diretta Twitch sulla Bobo Tv, Antonioparla del possibile addio all'di Romelu: il

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? '#Lukaku non si vende nemmeno a 150 milioni' La protesta sotto la sede #Inter di uno storico tifoso ?? @Ale_Rimi - Inter : ?? | INTER CLUB I M Inter Club, e tu? Unisciti all’Inter Club più vicino a te e regalati il nuovo Welcome Kit!… - Inter : ????? | SUPER CHAMPS Acquista ora la collezione ufficiale di Super Champs ????? - napolista : Il centrocampista danese è tornato a Milano per incontrare la squadra. L’Inter ha immortalato la giornata in un vid… - Angel68383171 : RT @Parejas15171933: Una parejita para inter full o chica unicornio ?????????????????? -