VIDEO – Il Barcellona saluta ufficialmente Leo Messi (Di giovedì 5 agosto 2021) Il FC Barcellona saluta Leo Messi con un VIDEO su Twitter. Incredibile a dirsi ma l’addio di Messi è testimoniato dal tweet del Barcellona Gracias, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 agosto 2021) Il FCLeocon unsu Twitter. Incredibile a dirsi ma l’addio diè testimoniato dal tweet delGracias, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GoalItalia : Lionel #Messi ?? L'evoluzione negli anni di #Barcellona ?? - FBiasin : “Qual è la cosa che certamente non vedrai nella tua vita?”. “Il video di addio del #Barcellona a #Messi”. E invece.… - artsharr : che male al cuore, per me non c’è barcellona senza messi e non c’è messi senza barcellona ?? #Messi - aleloddo81 : RT @AntoDamiano1996: Un giorno vi spiegheremo perché a Valentino Rossi gli abbiamo voluto, gli vogliamo e gli vorremo sempre bene assai. Pe… - zazoomblog : Il Barcellona saluta Messi sui social: dopo il comunicato il video celebrativo - #Barcellona #saluta #Messi… -