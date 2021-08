VIDEO Gregorio Paltrinieri bronzo nella 10 km alle Olimpiadi! Grande impresa | sconfitta la mononucleosi

(Di giovedì 5 agosto 2021)stupisce ancora una volta esua ultima fatica in queste Olimpiadi di Tokyo coglie una medaglia incredibile. L’azzurro, impegnato10 km in acque libere dell’Odaiba Marine Park ha dato un saggio delle qualità fisiche e morali. Dopo l’dell’argento negli 800 stile libero, il carpigiano ne ha concretizzata un’altra conquistando unincredibile con il tempo di 1:49:01.1 preceduto dal tedesco Florian Wellbrock (oro in 1:48:33.7) e dall’ungherese Kristóf Rasovszky (argento in 1:48:59.0). Laavrebbe sopraffatto chiunque, ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Gregorio

Paltrinieri di nuovo nella storia grazie all'impresa nella gara dei 10 chilometri in acque ... APPROFONDIMENTI SPORTSPORT Foto Paltrinieri, un'altra impresa Il 26enne carpigiano, colpito ...Su Twitter ilè diventato subito virale . In tanti hanno voluto omaggiare la performance dei ...emozioni e tutti speriamo di continuare ad esultare proprio come Marco Cannone e LucaL'impresa messa a segno da Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna è immensa. Al velodromo di Izu, prefettura di Shizuoka, la finale di Tokyo ...Diretta Gregorio Paltrinieri 10 km di fondo nuoto Olimpiadi Tokyo 2020 streaming video tv 4-5 agosto 2021, risultato live: per la storia in acque aperte.