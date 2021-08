Victoria De Angelis come la Venere di Botticelli: incantevole (Di giovedì 5 agosto 2021) Victoria De Angelis dei Maneskin come la Venere di Botticelli: bellissima, senza reggiseno e immersa nella natura, è incantevole. Dopo mesi di fitti impegni con interviste e partecipazioni a festival e trasmissioni sparse in vari paesi d’Europa, i Maneskin hanno finalmente avuto un giorno di relax per trascorrere qualche ora al mare in compagnia degli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 5 agosto 2021)Dedei Maneskinladi: bellissima, senza reggiseno e immersa nella natura, è. Dopo mesi di fitti impegni con interviste e partecipazioni a festival e trasmissioni sparse in vari paesi d’Europa, i Maneskin hanno finalmente avuto un giorno di relax per trascorrere qualche ora al mare in compagnia degli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

FianteAlighieri : ultimo post di Victoria De Angelis su Instagram - matt_2994 : Victoria De Angelis capisce le difficoltà di noi interisti e posta le tettine su Instagram, grazie Vic - fxrfallabianca : dura non essere la fidanzata di victoria de angelis - sashasalad : la gente che non capisce il mio essere lesbica: victoria porcatroia de angelis: - cityofals : Victoria De Angelis si è svegliata e ha detto “ facciamo andare di matto le girls, gays and theys “ -