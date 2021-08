(Di giovedì 5 agosto 2021)DEL 5 AGOSTOORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1-FIRENZE DOVE SI SEGNALANO CODE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONEPER UN INCENDIO AL MOMENTO SPENTO. SEMPRE SULLA A1 PERMANGONO FORTI DISAGI NEL TRATTO TRA IL BIVIO CON LA A24TERAMO E COLLEFERRO. SI STA IN CODA INFATTI IN DIREZIONE NAPOLI PER IL RIPRISTINO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA MATTINATA DI OGGI. RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #05-08-2021 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

Modifiche allaPer permettere lo svolgimento del Mercato Antiquario, domenica 8 e 22 agosto dalle ore 5 alle 22 in via, via Cavour, piazza Gavinana, via Cino, via Buozzi, via Curtatone ...Il serviziodella Provincia di Piacenza informa che, in seguito ai sopralluoghi periodici eseguiti ... Aperti oltre le 21, tre minimarket sanzionati in viae via Colombo. Blocca i passanti ...