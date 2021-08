Via Nizza: perdita d’acqua da quattro giorni (VIDEO) (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Da quattro giorni un segnale di lavori – che al 5 agosto non sono iniziati – delimita l’area interessata da una copiosa perdita d’acqua. Siamo all’incrocio tra via Nizza e via Memoli, nei pressi dell’Asl. L’avvallamento lascia chiaramente intuire il punto esatto in cui la tubatura, sotto il manto stradale, si è rotta. L’acqua che fuoriesce indica – involontariamente – anche un’altra cosa: l’otturazione del tombino nel quale confluisce. Formando quindi una pozzanghera. Almeno per i piccioni, una manna in questo caldo agosto. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Daun segnale di lavori – che al 5 agosto non sono iniziati – delimita l’area interessata da una copiosa. Siamo all’incrocio tra viae via Memoli, nei pressi dell’Asl. L’avvallamento lascia chiaramente intuire il punto esatto in cui la tubatura, sotto il manto stradale, si è rotta. L’acqua che fuoriesce indica – involontariamente – anche un’altra cosa: l’otturazione del tombino nel quale confluisce. Formando quindi una pozzanghera. Almeno per i piccioni, una manna in questo caldo agosto. L'articolo proviene da ...

Advertising

anteprima24 : ** #Via #Nizza: #Perdita d'#Acqua da quattro giorni (VIDEO) ** - StampaSavona : Lavori, via Nizza chiusa in direzione Zinola - cercasicasait : Appartamento in Affitto a Sassari (SS) via Nizza 29 352€ | 18mq | CC131197063: Fai click sotto per maggiori informa… - robertis_emilia : RT @francesca4967: Eravamo sui viali luminosi e abbandonati. Scese Oreste in via Nizza, davanti ai portici. Sul predellino, disse a Poli a… - LabElektro : #Samsung SM-G975F #GalaxyS10Plus Via Nizza 333/A 10127 #Torino Uscita Stazione Metro Italia 61… -