Verso orari scaglionati e ingressi a turno in ufficio: le nuove linee guida sugli spostamenti casa-lavoro (Di giovedì 5 agosto 2021) Le nuove linee guida sugli spostamenti casa-lavoro sono state approvate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quello per la Transizione ecologica. E tra gli strumenti che saranno messi in campo ci sarà anche la flessibilizzazione degli orari di lavoro, con possibilità di accedere a turni negli uffici. Il Messaggero spiega oggi che la strategia – nata in epoca pre-pandemia ma amplificata dalla necessità di evitare gli assembramenti all'epoca di Covid-19 – prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Mobility manager ...

