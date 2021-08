Verona | Montipò | «Fantacalcio? Sarei contento se puntassero su di me»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lorenzo, portiere del, si presenta alla sua nuova squadra: ecco le parole dell’erede di Marco Silvestri Lorenzosi presenta in conferenza stampa come nuovo portiere del. Le sue parole.– «Illo conosco molto bene, anche io l’ho praticato in questi anni.se molta gente puntasse su di me, ma io penso più ai fatti veri del calcio, perché alla fine ilè un gioco. Ma sonoci siano aspettative su di me, sono qui per ripagare la fiducia che ...