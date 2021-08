Vasco Rossi, piccolo incidente in bicicletta: "Mi sono lussato la spalla" (Di giovedì 5 agosto 2021) Vasco Rossi si è lussato la spalla cadendo dalla bicicletta: il cantante lo ha reso noto sui social sottolineando, con la solita ironia, che in questi giorni non potrà firmare autografi. piccolo incidente per Vasco Rossi che è caduto dalla bicicletta lussandosi la spalla: niente di grave comunque, come ha precisato lui stesso sui social dove ha scherzato con i fan che, in questi giorni, non potranno chiedergli di firmare autografi. Vasco Rossi è diventato famoso grazie a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021)si èlacadendo dalla: il cantante lo ha reso noto sui social sottolineando, con la solita ironia, che in questi giorni non potrà firmare autografi.perche è caduto dallalussandosi la: niente di grave comunque, come ha precisato lui stesso sui social dove ha scherzato con i fan che, in questi giorni, non potranno chiedergli di firmare autografi.è diventato famoso grazie a ...

Advertising

giusmo1 : Eutanasia, Vasco Rossi firma per il referendum sul fine vita: 'Liberi liberi... fino alla fine' - SkyTG24 : Vasco Rossi, caduta dalla bici e spalla lussata: il post su Instagram - OssiaLaura : Sarà un caso, ma di solito non ho nulla in comune con donne che adorano Vasco Rossi e/o Bruce Springsteen. - NandoBocchetti : RT @Terranostranew2: 'Un male boia', queste le parole sui social di Vasco Rossi dopo una rovinosa caduta. Il rocker ha una lussazione alla… - Laura__spirit : RT @asmistaken: E tu parli, parli di cose che passano (...) Ed il sole dorme (...) Ora i tuoi sogni volano (...) -