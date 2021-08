Vargas ancora protagonista in Brasile, salva il Mineiro in Coppa (VIDEO) (Di giovedì 5 agosto 2021) Vargas ancora decisivo, anche in Copa do Brasil, e ancora una volta subentrando dalla panchina: entrato all’inizio del secondo tempo nella gara di ritorno degli ottavi di finale Bahia-Atletico Mineiro, sul risultato di 2-0 per i padroni di casa (all’andata i bianconeri di Belo Horizonte avevano vinto con lo stesso risultato…), il cileno ha realizzato al 63esimo il gol che regala all’Atletico Mineiro (che ha però perso l’imbattibilità dopo 10 gare, sette di campionato, una di Copa do Brasil e due di Copa Libertadores) la qualificazione ai quarti di finale. Un bel gol di testa, che ha seguito quello in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021)decisivo, anche in Copa do Brasil, euna volta subentrando dalla panchina: entrato all’inizio del secondo tempo nella gara di ritorno degli ottavi di finale Bahia-Atletico, sul risultato di 2-0 per i padroni di casa (all’andata i bianconeri di Belo Horizonte avevano vinto con lo stesso risultato…), il cileno ha realizzato al 63esimo il gol che regala all’Atletico(che ha però perso l’imbattibilità dopo 10 gare, sette di campionato, una di Copa do Brasil e due di Copa Libertadores) la qualificazione ai quarti di finale. Un bel gol di testa, che ha seguito quello in ...

