Vangelo e parola del giorno, giovedì 5 agosto 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, giovedì 5 agosto 2021. Meditiamo insieme La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dal libro dei NumeriNm 20,1-13 In quei giorni, tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese, e il popolo si fermò a Kades. Qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e contro ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel. Meditiamo insieme La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDal libro dei NumeriNm 20,1-13 In quei giorni, tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese, e il popolo si fermò a Kades. Qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l’acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro Mosè e contro ...

Advertising

PRESBITERMAX : @moroplace Concretamente? Che significa nel nostro contesto culturale 'mettere al centro la Parola' e far risuonare… - GiuseppePiu1 : RT @domenicosaretto: #4agosto #TwittoVangelo: «I cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni» Una mia vecchia om… - G_dSenape : Quanto è umano il Vangelo. Quanto è per me! Quanto è per te! Parola viva ... - Ale_Landolina : Questa mattina all'udienza del Papa è stato detto venga considerato maledetto chi smentisce il Vangelo ma loro se… - MioWid : RT @domenicosaretto: #4agosto #TwittoVangelo: «I cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni» Una mia vecchia om… -