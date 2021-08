Vallefoglia | il ciclismo piange la scomparsa del presidentissimo Enzo Canuti a 69 anni

Advertising

We_Pesaro : RT @YouTvrs: Stroncato da un malore improvviso: addio Enzo - - YouTvrs : Stroncato da un malore improvviso: addio Enzo - -

Ultime Notizie dalla rete : Vallefoglia ciclismo

Corriere Adriatico

- Se ne è andato un 'pezzo da 90' delpesarese e della vallata del Foglia. Si è spento infatti lunedì 2 agosto nella sua casa a Bottega di, dove viveva, Enzo Canuti, ...(Pesaro Urbino), 4 agosto 2021 - Ilpesarese è in lutto per la scomparsa di Enzo Canuti , già presidente della Società Ciclistica Pesarese per oltre un quindicennio, a partire dal ...VALLEFOGLIA - Se ne è andato un “pezzo da 90” del ciclismo pesarese e della vallata del Foglia. Si è spento infatti lunedì 2 agosto nella sua casa a Bottega ...1' di lettura 04/08/2021 - Domani sera, giovedì 5 agosto 2021, alle ore 21,15 in Piazza del Popolo a Colbordolo, nell’ambito delle attività turistiche e culturali della Città di Vallefoglia, si terrà ...