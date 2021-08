Valentino Rossi - Tutte le auto del Dottore - FOTO GALLERY (Di giovedì 5 agosto 2021) " dura, ma mi ritirerò al termine della stagione in corso: è stata una decisione difficile, ma in tutti gli sport i risultati fanno la differenza. Mi sarebbe piaciuto correre nel mio team con mio fratello, ma va bene così. Questa è la strada giusta, è stata una carriera bellissima". Con queste parole, il nove volte Campione del mondo Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP al termine della stagione 2021. Continuerà a correre. Il suo, tuttavia, non è un addio definitivo alle piste. Il Dottore, infatti, pare intenzionato a continuare a correre con le quattro ruote, forse al mondiale Endurance: Non conosco il mio livello, di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 5 agosto 2021) " dura, ma mi ritirerò al termine della stagione in corso: è stata una decisione difficile, ma in tutti gli sport i risultati fanno la differenza. Mi sarebbe piaciuto correre nel mio team con mio fratello, ma va bene così. Questa è la strada giusta, è stata una carriera bellissima". Con queste parole, il nove volte Campione del mondoha annunciato il suo ritiro dalla MotoGP al termine della stagione 2021. Continuerà a correre. Il suo, tuttavia, non è un addio definitivo alle piste. Il, infatti, pare intenzionato a continuare a correre con le quattro ruote, forse al mondiale Endurance: Non conosco il mio livello, di ...

