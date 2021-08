Valentino Rossi si ritira | La mia vita cambierà | ma forse correrò in auto

(Di giovedì 5 agosto 2021) "Ho deciso di fermarmi. Questa è la mia ultima stagione ". Cosìnell'attesa conferenza stampa straordinaria in concomitanza con il ritorno del Circus del Motomondiale in pista al Red ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Scarperia (Firenze), 5 agosto 2021 -si ritira: a fine anno dice addio alle corse. Lo ha annunciato lui stesso, scatenando una forte emozione via social tra i milioni di fan in tutto il mondo. Un addio ponderato, ...Clamoroso annuncio di: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione". Un ritiro che in realtà era nell'aria da qualche tempo, visto che il leggendario motocliclista di Tavullia ha 42 anni, 25 dei quali trascorsi ...MotoGP GP Stiria Red Bull Ring 2021 – Come già scritto nella news della diretta e nella successiva, Valentino Rossi ha annunciato il ritiro dalle corse a fine stagione. Il “Dottore”, nove ...Valentino Rossi, 42 anni e mezzo, ha appena annunciato che alla fine di questo campionato chiuderà la sua straordinaria carriera di pilota. Ultima gara a Valencia, il 14 novembre 2021. “Ho deciso di r ...