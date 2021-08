Valentino Rossi si ritira | “Ho deciso di fermarmi a fine stagione”

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’annuncio tanto atteso è arrivato:ha comunicato in conferenza stampa che si ritirerà al termine dellain corso. Come avevo detto a tutti, avreidurante la pausa estiva riguardo il mio futuro e hodialladi questa. L'articolo ilNapolista.

ROMA - "Come ho detto nel corso della stagione prendo la mia decisione dopo la pausa estiva e o deciso di fermarmi dopo la stagione. Questa sarà la mia ultima metà stagione " . Cosìha annunciato il ritiro ufficiale dalla MotoGp nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del Gran Premio di Stiria. Il Dottore lascerà il Motomondiale al termine della stagione ...ROMA - ha annunciato il ritiro dalla al termine della stagione 2021 . Il Dottore ha dato la notizia nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del Gran Premio di Stiria: "Come ho detto nel ...L’annuncio tanto atteso è arrivato: Valentino Rossi ha comunicato in conferenza stampa che si ritirerà al termine della stagione in corso. Come avevo detto a tutti, avrei deciso durante la pausa ...Era già nell’aria l’addio di Valentino Rossi di lasciare il Motomondiale. Tutto è partito dalla nota ufficiale della Dorna. Si i tratta comunque di un momento importante nella carriera di Valentino.