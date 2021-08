Valentino Rossi si ritira: 'E' stato un viaggio fantastico' (Di giovedì 5 agosto 2021) Clamoroso annuncio di Valentino Rossi: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione". Un ritiro che in realtà era nell'aria da qualche tempo, visto che il leggendario motocliclista di Tavullia ha 42 anni, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) Clamoroso annuncio di: "Ho deciso di fermarmi a fine stagione". Un ritiro che in realtà era nell'aria da qualche tempo, visto che il leggendario motocliclista di Tavullia ha 42 anni, ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - AkiFzero : Valentino Rossi è il Michael Jordan Italiano, l'unico a travalicare lo sport per diventare un'icona. Come MJ ha for… - GPinsss_ : RT @_deenise19: Nella mia testa è sempre stato: MotoGP = Valentino Rossi. Hai fatto appassionare tutti, dai più grandi ai bambini. Sempli… -