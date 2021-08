Valentino Rossi si ritira dalle corse di Moto Gp a fine stagione Forse correrà sulle autoia lui stesso

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Eurosport_IT : '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo p… - marinaviola : Bravo Valentino Rossi che dici basta. Lo dico anch'io, ma qui non mi caga mai nessuno. #ValentinoRossi - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: '??????????????, ?????? ?????????????? ???? ???? ????????????????`?' Per noi sono stati 25 anni di pura felicità e vittorie Valentino, il tuo palmarè… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Questo il contenuto di un videomessaggio di Max Biaggi trasmesso da Sky Sport e diretto adopo l'annuncio del ritiro. Un messaggio particolare, da quello che è stato uno dei più ...Se ne è parlato tanto, tantissimo, al punto che quando è successo, in un attimo, non è sembrato vero. Inveceha scelto di ritirarsi dopo 25 anni nel motomondiale. E in tanti, tantissimi gli hanno voluto dedicare un pensiero. Da Max Biaggi a Carlo Pernat, passando per Fabio Quartararo e i ...Valentino Rossi ha annunciato oggi il suo addio alle corse. Il Dottore, al termine della stagione 2021 di MotoGP terminerà la sua avventura sulle due ruote, anche se, come ha affermato lui stesso ...Per gli sportivi è così, altrimenti correrei ancora io a 80 anni!”. In realtà lo stesso Valentino ha chiosato: “correre un solo anno ancora, in un team nuovo con una nuova moto, non sarebbe stato ...