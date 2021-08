Valentino Rossi si ritira dalla MotoGP | Marc Marquez | “Ho imparato tanto da lui”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “E’ una giornata storica, alla tv spagnola ho detto che pensavo corresse per un anno in più. Era quello che volevamo nel paddock perché sarebbe stato bello vederlo col fratello nel suo team. Ma la sua carriera è con 25 anni da leggenda, abbiamoda lui: ha portatonel mondo del motociclismo”. Queste le parole dicommentando il ritiro diai microfoni di Sky Sport. “Il rapporto personale non cambia ciò che lui ha fatto per le moto – spiega lo spagnolo – Non è andato solo forte in pista, ha fatto un clic in più: ha portato ...

Emanuele Pieroni Arriva un momento in cui bisogna pinzare forte e valutare l'ipotesi che le emozioni non necessitino per forza di velocità estreme.smette, la sua carriera come una metafora, il suo ritiro come la dimostrazione che tutti (anche noi), prima o poi, diventiamo grandi di Emanuele Pieroni M ancava una manciata di minuti ...è in assoluto uno dei più grandi atleti, non solo italiani, ma di tutti i tempi e di tutti gli sport. Ha preso la prima medaglia 25 anni fa, per lo sport è qualcosa di impressionante, ...Valentino Rossi ha annunciato oggi il proprio ritiro, sottolineando come chiuderà la propria carriera al termine dell’attuale Mondiale di MotoGP. Una notizia che ha scosso l’intero paddock, tifosi e a ...Valentino Rossi smette, dopo 25 anni di corse e 9 titoli mondiali l'annuncio del ritiro (finirà la stagione): un pilota eterno ...