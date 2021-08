Valentino Rossi si ritira dalla Moto GP: l’annuncio ufficiale del pilota (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi quest’oggi ha deciso di annunciare il suo ritiro dalla Moto GP a fine stagione: ripercorriamo la carriera e i suoi successi. Valentino Rossi (Getty Images)“Mi ero dato un tempo che poteva essere la prima parte del campionato. Ho deciso di smettere, correrò per l’ultima mezza stagione nella Moto GP. Mi dispiace un sacco perché avrei voluto continuare per altre 20 o 25 anni, ma purtroppo non si può. È stato bello, dei momento indimenticabili nei quali mi sono divertito un sacco. Li porterò sempre con me. Dall’anno pRossimo la mia vita ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021)quest’oggi ha deciso di annunciare il suo ritiroGP a fine stagione: ripercorriamo la carriera e i suoi successi.(Getty Images)“Mi ero dato un tempo che poteva essere la prima parte del campionato. Ho deciso di smettere, correrò per l’ultima mezza stagione nellaGP. Mi dispiace un sacco perché avrei voluto continuare per altre 20 o 25 anni, ma purtroppo non si può. È stato bello, dei momento indimenticabili nei quali mi sono divertito un sacco. Li porterò sempre con me. Dall’anno pmo la mia vita ...

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - FBiasin : Ricordo l’ultimo Gp del 2015, a Valencia, quello di Vale che parte per ultimo, quello di Marquez che 'protegge' Lor… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - Dario_Ghiro : Valentino #Rossi ha appena annunciato il ritiro a fine stagione. Gianluigi #Buffon giocherà la prossima in #SerieB… - fanpage : 'Lui era leggerezza in un contesto di numeri e tecnologie. Per noi che lo abbiamo seguito in questi anni cambierà t… -